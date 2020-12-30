Когда все дома – грузинские дизайнеры советуют, что надеть на Новый 2021 год

Праздничное настроение украла пандемия, но нарядиться на Новый год все же надо. Грузинские дизайнеры дают советы, что надеть, чтобы притянуть хорошее настроение и удачу

В преддверии Нового года люди обычно пребывают в ожидании чего-то волшебного, волнительного, приятного. Однако в этом году все не так: пандемия коронавируса украла у жителей планеты Новый Год, Рождество и в общем все праздники.

Большая часть граждан Грузии вынуждены встречать Новый Год дома и стараться не выходить на улицу, не навещать родных и друзей. У многих настроение уже испорчено и желания наряжаться нет. Но Новый Год – это главный праздник года и встречать его надо достойно, твердят астрологи.

Дизайнер Тако Меквабидзе уверяет, что в любой ситуации нужно искать и находить выход. Ее бренд включает наряды а-ля "лакшери", но в период пандемии они никому не нужны, говорит модельер. Пришлось переключиться на спортивную линию.

"Я сама очень люблю спортивную одежду, но никогда не смогла бы и подумать, что начну их производить, - рассказывает Меквабидзе. - Я обожаю стиль лакшери, но возникла такая реальность, что, помимо творческой стороны, пришлось думать и о том, как спасать коммерческую составляющую бренда. Я создала спортивную линию одежды - спортивные двойки. Они стали суперпопулярными. Очень красивые и удобные, а исходя из того, что сейчас все большую часть времени проводят дома, они оказались как нельзя кстати".

photo: courtesy of Tako Mekvaberidze Новая коллекция дизайнера Тако Меквабидзе

На удивление дизайнера, особый бум на спортивные двойки пришелся на предновогодние дни. Семьи с удовольствием позируют в них перед фотокамерами на фоне новогодних елок дома.

photo: courtesy of Tako Mekvaberidze Новая коллекция дизайнера Тако Меквабидзе

Для новогодней коллекции есть двойки с золотистыми маленькими елочками и принтами. О двойках Меквабидзе узнали и в США, так что теперь Тако получила заказы и от заокеанских модниц.

photo: courtesy of Tako Mekvaberidze Новая коллекция дизайнера Тако Меквабидзе

"Не обязательно в Новый Год щеголять в вечерних нарядах. Пришло другое время. Я вижу, как в нашей стране постепенно внедряется спортивный стиль, так что наденьте спортивную двойку и с хорошим настроением встречайте Новый Год. Главное, чтобы вам было удобно, хорошо, тепло и уютно. Ничего больше в этом году не имеет значения", - отметила Меквабидзе.

Именно пандемия коронавируса принесла в Грузию тотальную любовь к спортивному стилю, считает дизайнер. Поэтому комфорт сегодня больше не выбор, а необходимость.

"Все расслаблены, все дома, все стали такими домашними и, конечно же, хотят чувствовать себя свободно, свободно, но красиво", - заключила Меквабидзе.

Надеть белый наряд и не обижать белого быка – главного хозяина Нового 2021 Года, советует певец и дизайнер Маркус Метревели. Женщины могут надеть блестящие наряды, а мужчины - белый пиджак или сорочку, рекомендует он.

"Лучше встретить Новый Год в светлых оттенках, позитивно и с надеждой на то, что 2021-й будет лучше, чем 2020, - говорит Маркус. - Уходящий год был очень угнетающим, так что настрой важен. Да, в стране сложный экономический, психологический фон, сложно и морально. Многие потеряли родных, и сложно посоветовать им быть позитивными. Но надо помнить: ничего не завершается и нужно идти дальше".

Дизайнер советует не использовать красные оттенки, поскольку это нелюбимый тон быка и раздражает его.