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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у новогодней елки

В Грузии ждут новой вспышки коронавируса

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (543)
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Sputnik Грузия
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Новый год радостный праздник далеко не для всех - медики и эпидемиологи ждут его с некоторым страхом, опасаясь, что повышенная мобильность и праздничная расслабленность могут существенно подпортить ковид-статистику

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Повышенная мобильность в предновогодние дни и во время новогодних праздников во второй половине января может вызвать резкий рост инфицирования коронавирусом в Грузии, заявила замглавы Минздрава страны Тамар Габуния.

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Любая мобильность связана с эпидемиологическими рисками, не будут исключением и новогодние праздники, отметила Габуния.

"В условиях соблюдения правил мы будем защищены от новой вспышки, но все равно мы готовимся к ней", - заявила она.

На данный момент в стране сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, возможно, в течение последующих дней будет наблюдаться тенденция снижения. Показатель тестирования сохраняется на довольно высоком уровне, а количество положительных тестов снижается.

Эпидемия коронавируса COVID 19 - медики и врачи в больнице в реанимации
© REUTERS / CALLAGHAN O'HARE
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Что касается смертности, то нужно еще две-три недели на то, чтобы сократились тяжелые случаи и летальные исходы, отметила Габуния.

"На это уйдет еще определенное время, однако хорошо то, что тенденция увеличения смертности не наблюдается. И здесь у нас наметилась определенная стабилизация", - подчеркнула Габуния.

По ее словам, на данный момент в стране свободно 35% коек, предусмотренных для инфицированных пациентов. В Аджарии количество свободных коек превысило 50%, и специалисты уже задумываются над тем, чтобы часть коек вернуть обыкновенным многопрофильным сервисам.

"Оптимизация такого типа произойдет в соответствии с тем, как будут развиваться тенденции, когда мы пройдем две недели января", - отметила Габуния.

Замминистра здравоохранения назвала важным событием то, что Великобритания присвоила авторизацию вакцине AstraZeneca, поскольку именно она технологически больше всего подходит Грузии. Соответственно, чем быстрее начнется ее признание и распространение в европейском регионе, тем больше шансов у Грузии получить эту вакцину намного раньше, чем это ожидается от платформы COVAX. Из данной платформы Грузия ждет получения вакцины, ориентировочно, в апреле, однако с несколькими странами ведутся переговоры по поводу того, чтобы они уступили часть вакцины, приобретенной для себя, Грузии.

"Переговоры такого типа идут уже давно, и эти предложения, конечно же, имеют реальную перспективу. Думаю, что где-то к марту уже реально можно говорить о начале вакцинации. События развиваются очень быстро в позитивном плане. Поэтому момент начала вакцинации может быть гораздо быстрее, чем мы ожидаем", - подчеркнула Габуния.

С начала пандемии в Грузии уже зарегистрировано 225 893 случая инфицирования COVID-19, скончался 2481 человек. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (543)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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