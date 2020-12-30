Президент Грузии раздала новогодние подарки

Подарки от Саломе Зурабишвили получили 390 человек, в основном это тяжело больные дети, воспитанники детских домов и обитатели домов для престарелых

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила воспитанников детских домов и постояльцев домов для престарелых с наступающим Новым годом.

Как сообщает администрация главы государства, Саломе Зурабишвили кроме традиционных сладостей передала через своих советников 100-ларовые ваучеры для покупки необходимых медикаментов и продуктов питания.

Подарки от президента получили 47 онкопациентов онкогематологического отделения клиники Иашвили, 45 бенефициаров фонда им. Монаха Андриа, 123 постояльца домов для престарелых в Тбилиси и Кутаиси, 68 бенефициаров детского хосписа "Страна светлячков" и 107 воспитанников шести детских домов города Тбилиси.

В общей сложно подарки от президента получили около 390 бенефициаров.