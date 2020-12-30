18:37 30 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0161
  • 100 RUB4.4667
  • USD3.2795
Поиск
Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии раздала новогодние подарки

photo: Salome Zourabichvili / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (21)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201230/250499844/Prezident-Gruzii-razdala-novogodnie-podarki.html

Подарки от Саломе Зурабишвили получили 390 человек, в основном это тяжело больные дети, воспитанники детских домов и обитатели домов для престарелых

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила воспитанников детских домов и постояльцев домов для престарелых с наступающим Новым годом.

Как сообщает администрация главы государства, Саломе Зурабишвили кроме традиционных сладостей передала через своих советников 100-ларовые ваучеры для покупки необходимых медикаментов и продуктов питания.

Подарки от президента получили 47 онкопациентов онкогематологического отделения клиники Иашвили, 45 бенефициаров фонда им. Монаха Андриа, 123 постояльца домов для престарелых в Тбилиси и Кутаиси, 68 бенефициаров детского хосписа "Страна светлячков" и 107 воспитанников шести детских домов города Тбилиси.

В общей сложно подарки от президента получили около 390 бенефициаров.

Темы:
Новый год 2021 (21)
Теги:
Новый год, Президент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Новоселье на Новый год: мэр подарил квартиру многодетному отцу - видео
Новоселье на Новый год: мэр Тбилиси подарил квартиру многодетному отцу - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться