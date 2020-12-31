Топ-10 новогодних елок: как грузинские звезды подготовились к празднику

Все мы уже готовы перелистнуть 2020 год, помахать ему ручкой и встретить Новый 2021-й. А чтобы заручиться праздничным настроением и не хандрить, надо обратить внимание на прекрасные мелочи и старые добрые традиции

Новогодняя елка – это один из таких прелестных обычаев, ведь смотреть на сияющие огни и наряжать ее игрушками и мишурой сродни медитации. Sputnik Грузия предлагает узнать, как это сделали грузинские знаменитости. С наступающим!

Ани Джавахи

Известная грузинская танцовщица и хореограф Ани Джавахи приятно удивила своих верных подписчиков пикантной фотосессией со своей огромной елкой и в компании с возлюбленным. К этому процессу она подошла ответственно, представ в прекрасных платьях и с огненной прической.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ani Javakhi 🔥🇬🇪 (@anijavakhi)

Елка Джавахи наряжена в классических для Нового года цветах – красном, зеленом и золотом. Не менее красиво украшено и пространство вокруг елки – это гирлянды разных форм и креативные фонарики.

Кети Топурия

Этот год для певицы Кети Топурия оказался продуктивным во всех смыслах. В ее личной жизни произошли большие перемены: она вышла замуж за Льва Деньгова и ждет от него ребенка. В музыкальной карьере внутри группы A'Cтудио она также преуспела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Видимо поэтому ее дом в этот раз украшен особенно красиво. Кети подошла к процессу основательно: украсила также фасад дома, там стоят три маленьких елки, декорированные ангелочки и, конечно, гирлянды. Внутри дома стоит высокая елка, украшенная в бело-золотых оттенках.

Ануки Арешидзе

Успешный дизайнер, а также cупруга мэра Тбилиси Ануки Арешидзе любит минимализм, и ее фолловеры об этом прекрасно знают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANOUKI ARESHIDZE (@anoukigold)

Так что елка Арешидзе, которая похожа на настоящую большую ель, украшена минимальным количеством игрушек, немного шишек и гирлянда с теплым светом. Как всегда – стильно и лаконично.

Тако Сазина

Грузинскому бьюти-блогеру Тако Сазине не хватило одной елки в квартире, поэтому она поставила целых две – одна из них белоснежная из дерева, вторая искусственная – заснеженная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tako Sazina (@sazinabeauty)

Кажется, Сазина любит светлые оттенки, так как новогодние украшения все также представлены в светлых или белых оттенках.

Резо Гигинеишвили

Известный кинорежиссер Резо Гигинеишвили тоже показал свою новогоднюю елку. Похоже, это ретро-стиль и его елка прекрасна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

"Детки ушли. Найдите на фото Небо (это мой кот)", – пишет режиссер, а в комнате его праздник и кругом мишура.

Сопо Мосидзе

Грузинская журналистка Сопо Мосидзе каждый год щедра на фотоснимки своей елки. И каждый год мы удивляемся ее красоте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sopo Mosidze (@sopomosidze)

Высокая елка уже традиционно украшена множеством игрушек, но интересно то, что почти все они вертикальные и чуть длинноваты, что придает еще большую высоту елке.

Саломе Гвиниашвили

Интерьер дома грузинской модели и инфлюенсера Саломе Гвиниашвили исполнен в пастельных и кремовых оттенках, поэтому елка соответствует "спокойному" дизайну дома модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salome Gviniashvili (@salomegviniashvili)

Элегантная и миниатюрная елка украшена в игрушки серебристого цвета и гирляндой с холодным светом. Это нам еще раз доказывает: простота и минимализм всегда выглядят выигрышно.

Ика и Натия

Грузинские YouTube и Instagram блогеры – супруги Ика и Натия поделились целой серий снимков того, как они украшали елку, и даже отметили это дело тем, что их страница набрала 250 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ikanatia (@ikanatia13)

Их заснеженная елка также представлена в холодных оттенках, в серебристых и белых игрушках. Это придает интерьеру по-настоящему зимнюю и уютную атмосферу.

Руска Каркашадзе

Молодая грузинская актриса Руска Каркашадзе украсила свою маленькую и милую елка также в традиционных новогодних цветах, которые мы все так любим – зеленом, золотом и красном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RUSKA KARKASHADZE/Actress (@ruska.karkashadze)

Интересность елке придает гирлянда, которая горит синим цветом. Сама Руска тоже вся в гирлянде и такая по-праздничному таинственная.

Тамар Вашаломидзе

Грузинская модель и актриса Тамар Вашаломидзе многих повергла в шок своей сказочной и роскошной елкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tamo Vashalomidze (@tamovashalomidze)

Этой елью можно наслаждаться, рассматривать ее долго и не уставать. Помимо огромного размера елки, в кадре видно, что Тамар украсила и камин, повесив на него украшения в виде еловых веток.