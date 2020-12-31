Чтобы не скучать: программа новогодних телепередач и концертов в Грузии

В связи с этим Sputnik Грузия собрал для вас программу телевизионных передач и концертов, которые помогут вам скрасить новогодний вечер.
В первую очередь, конечно, расскажем о гала-концерте, который готовится мэрией Тбилиси. Известно, что это мероприятие обходится столичным властям почти в 500 тысяч лари. Концерт будет проходить без зрителей, но с участием грузинских артистов. Трансляция начнется 31 декабря в 23:00. Не забудьте включить телевизор!
ПРОГРАММА ТВ
"Имеди"
31 декабря
- 21:45 – "Большое шоу маленьких", новогодний выпуск
- 23:00 – новогодний гала-концерт 2021
- 23:45 – новогоднее поздравление.
1 января
22:00 – "Ночное шоу с Георгием Габуния", новогодний выпуск
22:30 – большой концерт Имеди с грузинскими музыкантами, певцами и актерами.
2 января
- 22:00 – "Наше шоу", новогодний выпуск
- 23:00 – Алило.
"Рустави 2"
31 декабря
- 22:15 – ток-шоу "Профиль"
- 23:45 – новогодний концерт.
1 января
- 21:30 – "Шоу анекдотов".
2 января
- 22:00 – "Комеди шоу".
Первый канал
31 декабря
- 23:45 – Новогодние поздравления
- 00:00 – Мравалжамиер
- 00:05 – Шедевры киномузыки
- 01:50 – юбилейный концерт "Грузинские голоса".
1 января
- 23:25 – концерт "Вечер песен Мацацо Себискверадзе".
2 января
- 22:00 – шоу "Мужчины" вместе с Ираклием Какабадзе, Давидом Лабадзе, Ираклием Вахтангишвили и Георгием Джанелидзе
- 22:40 – "Новогоднее шоу вместе с Датуной Аладашвили".
ТВ Пирвели
31 декабря
- 13:45 – новогодняя передача
- 15:15 – новогодняя передача
- 17:45 – новогодний эфир
- 20:45 – новогодний эфир.
1 января
- 18:00 – "Новогодний концерт Басти-Бубу"
- 20:45 – новогодний концерт.
2 января
- 18:00 – концерт
- 20:45 – концерт.