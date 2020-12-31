Чтобы не скучать: программа новогодних телепередач и концертов в Грузии

Новый год в четырех стенах – таким оказался праздник в этот раз. Если раньше (в жизни, где не было пандемии) мы могли встретить Новый год, где захотим – на городском концерте, в ресторане, на вечеринке с друзьями, то сейчас, увы и ах – только дома перед телевизором

В связи с этим Sputnik Грузия собрал для вас программу телевизионных передач и концертов, которые помогут вам скрасить новогодний вечер.

В первую очередь, конечно, расскажем о гала-концерте, который готовится мэрией Тбилиси. Известно, что это мероприятие обходится столичным властям почти в 500 тысяч лари. Концерт будет проходить без зрителей, но с участием грузинских артистов. Трансляция начнется 31 декабря в 23:00. Не забудьте включить телевизор!

ПРОГРАММА ТВ

"Имеди"

31 декабря

21:45 – "Большое шоу маленьких", новогодний выпуск

23:00 – новогодний гала-концерт 2021

23:45 – новогоднее поздравление.

1 января

22:00 – "Ночное шоу с Георгием Габуния", новогодний выпуск

22:30 – большой концерт Имеди с грузинскими музыкантами, певцами и актерами.

2 января

22:00 – "Наше шоу", новогодний выпуск

23:00 – Алило.

"Рустави 2"

31 декабря

22:15 – ток-шоу "Профиль"

23:45 – новогодний концерт.

1 января

21:30 – "Шоу анекдотов".

2 января

22:00 – "Комеди шоу".

Первый канал

31 декабря

23:45 – Новогодние поздравления

00:00 – Мравалжамиер

00:05 – Шедевры киномузыки

01:50 – юбилейный концерт "Грузинские голоса".

1 января

23:25 – концерт "Вечер песен Мацацо Себискверадзе".

2 января

22:00 – шоу "Мужчины" вместе с Ираклием Какабадзе, Давидом Лабадзе, Ираклием Вахтангишвили и Георгием Джанелидзе

22:40 – "Новогоднее шоу вместе с Датуной Аладашвили".

ТВ Пирвели

31 декабря

13:45 – новогодняя передача

15:15 – новогодняя передача

17:45 – новогодний эфир

20:45 – новогодний эфир.

1 января

18:00 – "Новогодний концерт Басти-Бубу"

20:45 – новогодний концерт.

2 января