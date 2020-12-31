Национальный центр контроля заболеваний: в Грузии все еще нет гриппа

Такие показатели вызваны, с одной стороны, вакцинацией от гриппа, а с другой – соблюдением населением правил безопасности

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. За последние три недели в Грузии не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

По данным центра, в первых числах декабря был зафиксирован один случай заболевания гриппом В типа, а в последние недели в стране циркулируют риновирус и коронавирус.

Такие показатели вызваны, с одной стороны, вакцинацией от гриппа, а с другой стороны, соблюдением правил безопасности, в том числе масочного режима, отмечают в центре.

Вирус гриппа в Грузии обычно появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер от вируса гриппа, то они такие же, как и в случае с коронавирусом – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.