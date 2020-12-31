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Торговля в магазинах. Люди в масках с покупками

Национальный центр контроля заболеваний: в Грузии все еще нет гриппа

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (400)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201231/250502331/Natsionalnyy-tsentr-kontrolya-zabolevaniy-v-Gruzii-vse-esche-net-grippa.html

Такие показатели вызваны, с одной стороны, вакцинацией от гриппа, а с другой – соблюдением населением правил безопасности

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. За последние три недели в Грузии не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

Белое такси в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным центра, в первых числах декабря был зафиксирован один случай заболевания гриппом В типа, а в последние недели в стране циркулируют риновирус и коронавирус.

Такие показатели вызваны, с одной стороны, вакцинацией от гриппа, а с другой стороны, соблюдением правил безопасности, в том числе масочного режима, отмечают в центре.

Вирус гриппа в Грузии обычно появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер от вируса гриппа, то они такие же, как и в случае с коронавирусом – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (400)
Теги:
Грузия, Грипп, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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