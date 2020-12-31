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Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улицах в масках

В Грузии за сутки выявлено 1 527 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (545)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201231/250504958/V-Gruzii-za-sutki-vyyavleno-1-527-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 282 пациента

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 527, скончались 24 пациента.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 211 727 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 282 человека, с начала пандемии вылечились 211 727пациентов. Скончались 2 505.

В карантине в данное время находятся 431 человек, в стационарах – 5 104, в ковид-отелях – 1 167. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (545)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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