В Грузии за сутки выявлено 1 527 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 282 пациента

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 527, скончались 24 пациента.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 211 727 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 282 человека, с начала пандемии вылечились 211 727пациентов. Скончались 2 505.

В карантине в данное время находятся 431 человек, в стационарах – 5 104, в ковид-отелях – 1 167. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.