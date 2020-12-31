Можно, но осторожно: 31 декабря в Грузии снимается ограничение на передвижение ночью

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили призвала население страны отметить Новый год с соблюдением рекомендаций, чтобы не повышать риск инфицирования коронавирусом.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. Исключением будет Новогодняя ночь – 31 декабря и Рождество – ночь на 7 января.

"У граждан Грузии будет возможность отметить Новый год без ограничений. Но, безусловно, призываю всех наших граждан соблюдать все правила и регуляции, которые установлены, чтобы, в первую очередь, защитить свое здоровье и здоровье членов семьи. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь не будет ограничения на передвижение, мы все должны воздержаться от широкого, активного празднования", – заявила Цкитишвили.

Она отметила, что ограничения на передвижения будут сняты и в рождественскую ночь.

"Надеюсь, что и рождественскую ночь удастся отметить с максимальным соблюдением правил", – отметила Цкитишвили.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране выявлено почти 230 тысяч случаев заражения COVID-19, из них выздоровели более 210 тысяч, скончались – 2 505 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.