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Полицейские в масках дежурят у инфекционной больницы. Люди в масках ждут вестей от близких

Ковид-ограничения: в Грузии стали меньше нарушать правила

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (547)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201231/250505337/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-stali-menshe-narushat-pravila.html

В последнее время жители Грузии стали ответственнее относится к ограничениям – количество штрафов уменьшилось

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские выявили 368 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Ранее за сутки в стране фиксировали до 1 000 нарушений установленных правил.

Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии
photo: Patrol Police of Georgia / FB
Сколько человек нарушили ограничения за сутки: статистика МВД Грузии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 87 человек, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 281 человек.

Всего с 30 ноября по 31 декабря выявлено 24 953 факта нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (547)
Теги:
штраф, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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