Ковид-ограничения: в Грузии стали меньше нарушать правила

В последнее время жители Грузии стали ответственнее относится к ограничениям – количество штрафов уменьшилось

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские выявили 368 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Ранее за сутки в стране фиксировали до 1 000 нарушений установленных правил.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 87 человек, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 281 человек.

Всего с 30 ноября по 31 декабря выявлено 24 953 факта нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.