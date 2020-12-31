Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 13 030 тестов на коронавирус и выявили 1 527 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в четверг.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 710 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|78
|Имерети
|239
|Квемо Картли
|63
|Шида Картли
|130
|Гурия
|24
|Самегрело - Земо Сванети
|108
|Кахети
|105
|Мцхета-Мтианети
|47
|Самцхе-Джавахети
|14
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|9
На данный момент в Грузии 13 162 активных случая коронавируса, из них 5 104 лечатся в больницах, 1 167 человек находятся в ковид-гостиницах, а 6 891 пациент лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 004, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 332 человека.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 230 тысяч.