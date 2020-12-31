Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 13 030 тестов на коронавирус и выявили 1 527 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в четверг.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 710 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 78 Имерети 239 Квемо Картли 63 Шида Картли 130 Гурия 24 Самегрело - Земо Сванети 108 Кахети 105 Мцхета-Мтианети 47 Самцхе-Джавахети 14 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 9

На данный момент в Грузии 13 162 активных случая коронавируса, из них 5 104 лечатся в больницах, 1 167 человек находятся в ковид-гостиницах, а 6 891 пациент лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 004, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 332 человека.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 230 тысяч.