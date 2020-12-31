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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (547)
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Sputnik Грузия
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Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 13 030 тестов на коронавирус и выявили 1 527 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в четверг.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 710 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  78
 Имерети  239
 Квемо Картли   63
 Шида Картли  130
 Гурия   24
 Самегрело - Земо Сванети  108
 Кахети  105
 Мцхета-Мтианети  47
 Самцхе-Джавахети  14
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  9

На данный момент в Грузии 13 162 активных случая коронавируса, из них 5 104 лечатся в больницах, 1 167 человек находятся в ковид-гостиницах, а 6 891 пациент лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 004, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 332 человека.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 230 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (547)
Теги:
Тесты, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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