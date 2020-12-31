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Особняк князей Орбелиани

Дворец президента Грузии приглашает на новогоднюю елку

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (27)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201231/250505726/Dvorets-prezidenta-Gruzii-priglashaet-na-novogodnyuyu-elku.html

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Тбилиси отменены все праздничные мероприятия

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. С 31 декабря до 7 января все желающие смогут осмотреть двор президентского Дворца Орбелиани в Тбилиси, который украшен к Новому году, говорится в сообщении президента Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети Facebook.

"С 31 декабря до 7 января, с 10:00 до 20:00 любой желающий сможет осмотреть двор дворца Орбелиани, украшенный к Новому году и новогоднюю елку. Администрация президента Грузии поздравляет с Новым годом и желает вам счастья", – написала Зурабишвили.

Зурабишвили стала президентом Грузии 16 декабря 2018 года. Она отказалась занимать роскошный президентский дворец в районе Авлабари в Тбилиси, построенный при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

Президентский дворец разместился на улице Атонели в Тбилиси, во дворце Орбелиани.

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Тбилиси отменены все праздничные мероприятия, не открыта новогодняя ярмарка, а гала-концерт с участием звезд пройдет без зрителей, посмотреть его смогут только по телевизору или в онлайн-режиме.

Темы:
Новый год 2021 (27)


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