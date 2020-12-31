Мэр Кутаиси подарил двум школьникам ноутбуки

В будущем году мэрия Кутаиси потратит 40 тысяч лари на детей из социально незащищенных семей, чтобы облегчить им доступ к онлайн-урокам

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Мэр города Кутаиси Иосеб Хахалеишвили сделал новогодний подарок двум школьникам – они получили лэптопы.

Как говорится в сообщении на сайте мэрии в Facebook, это дети из социально незащищенных семей и они учатся в школе с отличием.

"В 2020 году наши дети также столкнулись с особыми проблемами – им пришлось учиться в непривычной среде из-за пандемии. Дистанционное обучение иногда сопровождалось определенными техническими трудностями, которые мы по возможности помогаем решать. Сегодня мы подарили ноутбуки двум ученикам, чтобы они без проблем имели доступ к онлайн-урокам", – сказал Хахалеишвили.

photo: Kutaisi City Hall / FB Мэр города Кутаиси подарил ноутбуки детям

В мэрии заявляют, что в бюджет Кутаиси на 2021 год включена новая подпрограмма, согласно которой на онлайн-обучение детей из социально незащищенных семей, не имеющих безлимитного доступа в Интернет, будет выделено 40 тысяч лари.