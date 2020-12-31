Грузинские военные раздали подарки социально незащищенным семьям

В благотворительной акции принимали участие военнослужащие как восточного, так и западного командования Сил обороны Грузии

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Военнослужащие восточного командования Сил обороны Грузии поздравили социально незащищенные и многодетные семьи с наступающим Новым годом, сообщается на сайте Минобороны в Facebook.

Штаб командования и подчиненные ему пехотные, механизированные, артиллерийские и инженерные части раздали необходимые бытовые вещи и новогодние подарки социально незащищенным семьям в поселке Вазиани, в селах Гамарджвеба, Крцаниси и Мцхета, а также в селах муниципалитета Гори – Шиндиси и Хидистави.

На прошлой неделе штаб Западного командования и его подразделения провели такую же благотворительную акцию.

Военные поздравили социально незащищенные и многодетные семьи в муниципалитетах Хони, Сенаки и Кутаиси с наступающим Новым годом, и преподнесли им сладости, а также предметы первой необходимости.