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Военнослужащие Сил обороны Грузии поздравили социально незащищенные и многодетные семьи с Новым годом

Грузинские военные раздали подарки социально незащищенным семьям

photo: Ministry of Defence of Georgia
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (33)
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В благотворительной акции принимали участие военнослужащие как восточного, так и западного командования Сил обороны Грузии

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Военнослужащие восточного командования Сил обороны Грузии поздравили социально незащищенные и многодетные семьи с наступающим Новым годом, сообщается на сайте Минобороны в Facebook.

Празднично украшенная к Новому году площадь Свободы в центре Тбилиси
photo : courtesy of Tbilisi City Hall
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Штаб командования и подчиненные ему пехотные, механизированные, артиллерийские и инженерные части раздали необходимые бытовые вещи и новогодние подарки социально незащищенным семьям в поселке Вазиани, в селах Гамарджвеба, Крцаниси и Мцхета, а также в селах муниципалитета Гори – Шиндиси и Хидистави.

На прошлой неделе штаб Западного командования и его подразделения провели такую же благотворительную акцию.

Военные поздравили социально незащищенные и многодетные семьи в муниципалитетах Хони, Сенаки и Кутаиси с наступающим Новым годом, и преподнесли им сладости, а также предметы первой необходимости.

Темы:
Новый год 2021 (33)
Теги:
Новый год, Минобороны Грузии, Грузия


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