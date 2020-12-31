Лучший прокурор и лучший следователь Грузии – Ираклий Шотадзе подвел итоги 2020 года

По итогам года 110 прокурорам и следователям по внедренной в Генпрокуратуре оценочной системе присвоены соответствующие ранги

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подвел итоги работы своего ведомства за 2020 год и наградил отличившихся сотрудников, информацию распространяет пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что в этом году в прокуратуре был реализован ряд важных проектов, в том числе запуск системы рангирования, согласно которой 110 прокурорам и следователям были присвоены соответствующие ранги.

По словам Ираклия Шотадзе, цель системы оценок – повысить качество следственной и прокурорской деятельности и мотивацию сотрудников.

Консультативный орган Генпрокуратуры выявил лучших сотрудников года. Так, лучшим прокурором 2020 года стал Владимир Векилиани, лучшим следователем – Леван Закалашвили, а лучшими структурными подразделениями года названы прокуратура Тбилиси и Генеральная прокуратура Батуми. Званием Почетного сотрудника прокуратуры Грузии были награждены прокуроры: Тамаз Мебония, Натия Горгодзе и Магда Капанадзе.

Звание Почетного работника прокуратуры Грузии было также присвоено прокурору Озургетского района Фридону Карцивадзе, скончавшемуся 7 ноября 2020 года в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ираклий Шотадзе поблагодарил сотрудников за работу и пожелал им успешного нового года.