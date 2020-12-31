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Ираклий Шотадзе

Лучший прокурор и лучший следователь Грузии – Ираклий Шотадзе подвел итоги 2020 года

photo by press-service of The Prosecution Service of Georgia
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201231/250508403/Luchshiy-prokuror-i-luchshiy-sledovatel-Gruzii--Irakliy-Shotadze-podvel-itogi-2020-goda.html

По итогам года 110 прокурорам и следователям по внедренной в Генпрокуратуре оценочной системе присвоены соответствующие ранги

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подвел итоги работы своего ведомства за 2020 год и наградил отличившихся сотрудников, информацию распространяет пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что в этом году в прокуратуре был реализован ряд важных проектов, в том числе запуск системы рангирования, согласно которой 110 прокурорам и следователям были присвоены соответствующие ранги.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам Ираклия Шотадзе, цель системы оценок – повысить качество следственной и прокурорской деятельности и мотивацию сотрудников.

Консультативный орган Генпрокуратуры выявил лучших сотрудников года. Так, лучшим прокурором 2020 года стал Владимир Векилиани, лучшим следователем – Леван Закалашвили, а лучшими структурными подразделениями года названы прокуратура Тбилиси и Генеральная прокуратура Батуми. Званием Почетного сотрудника прокуратуры Грузии были награждены прокуроры: Тамаз Мебония, Натия Горгодзе и Магда Капанадзе.

Звание Почетного работника прокуратуры Грузии было также присвоено прокурору Озургетского района Фридону Карцивадзе, скончавшемуся 7 ноября 2020 года в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ираклий Шотадзе поблагодарил сотрудников за работу и пожелал им успешного нового года.

Теги:
Итоги года, Прокуратура, Грузия


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