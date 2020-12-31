Врачи Леван Ратиани и Александр Гогинава стали почетными гражданами города Поти

Поти – город, в котором родились и выросли два известных медика, и который по прошествии лет по достоинству оценил их заслуги перед страной

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Известные грузинские врачи Леван Ратиани и Александр Гогинава удостоены звания почетных граждан города Поти, сообщается на сайте мэрии Поти.

Мэр города Гоча Курдгелиа так выразил врачам, уроженцам Поти, благодарность и признательность за самоотверженный труд в чрезвычайных условиях пандемии коронавируса.

Церемония награждения прошла в режиме онлайн, в которой приняли участие мэр города, председатель горсовета Бека Вачарадзе, заместители мэра и почетные граждане Поти.

Курдгелиа поблагодарил врачей за их выдающееся вклад в борьбу с коронавирусом.

"Наше государство стоит на плечах таких талантливых и трудолюбивых людей, как вы. В условиях пандемии здоровье и безопасность наших граждан находятся в надежных руках. Мы гордимся вами, с Новым годом, желаем вам самого главного для вас - победы над этим коварным вирусом в 2021 году", - сказал мэр Поти.

Леван Ратиани - доктор медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог, генеральный директор Первой университетской клиники ТГМУ, является выпускником гимназии №2 имени Нико Николадзе в Поти. Помимо врачебной Леван Ратиани такжепреподает студентам.

Александр Гогинава - инфекционист Научно-практического центра инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии, родился в 1988 году в Поти в семье известного врача. После окончания государственной школы №1 имени Теопане Давитая в Поти, он продолжил учебу на медицинском факультете Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.