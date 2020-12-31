Министр обороны поздравил грузинских миротворцев с наступающим Новым годом

Грузинский военный контингент выполняет миротворческую миссию под эгидой НАТО и ЕС в Афганистане и Центральноафриканской республике

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Министр обороны и командующий Силами обороны Грузии поздравили грузинских миротворцев с наступающим Новым годом из Центра военного управления Минобороны, информацию распространяет пресс-служба ведомства.

Ираклий Гарибашвили и генерал-майор Георгий Матиашвили обратились к военнослужащим, несущим службу в Афганистане и Центральноафриканской республике.

Глава Минобороны отметил вклад грузинских миротворцев в развитие страны и в процесс обеспечения глобальной безопасности, поблагодарил их за достойную службу и еще раз заверил в своей поддержке.

Гарибашвили пожелал военнослужащим, участвующим в миссиях НАТО и ЕС, благополучного возвращения на родину и пожелал счастливого 2021 года им и их семьям.

Из Центра военного управления Министерства обороны удалось связаться по видео-мосту с авиабазой "Баграм в Кабуле, базой "Мармул" в Мазари-Шарифе и также с базой "Укатекс" в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги.