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Грузинские военные перед отправкой в Афганистан

Министр обороны поздравил грузинских миротворцев с наступающим Новым годом

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (33)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201231/250508744/Ministr-oborony-pozdravil-gruzinskikh-mirotvortsev-s-nastupayuschim-Novym-godom.html

Грузинский военный контингент выполняет миротворческую миссию под эгидой НАТО и ЕС в Афганистане и Центральноафриканской республике

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Министр обороны и командующий Силами обороны Грузии поздравили грузинских миротворцев с наступающим Новым годом из Центра военного управления Минобороны, информацию распространяет пресс-служба ведомства.

Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана
photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана

Ираклий Гарибашвили и генерал-майор Георгий Матиашвили обратились к военнослужащим, несущим службу в Афганистане и Центральноафриканской республике.

Глава Минобороны отметил вклад грузинских миротворцев в развитие страны и в процесс обеспечения глобальной безопасности, поблагодарил их за достойную службу и еще раз заверил в своей поддержке.

Гарибашвили пожелал военнослужащим, участвующим в миссиях НАТО и ЕС, благополучного возвращения на родину и пожелал счастливого 2021 года им и их семьям.

Из Центра военного управления Министерства обороны удалось связаться по видео-мосту с авиабазой "Баграм в Кабуле, базой "Мармул" в Мазари-Шарифе и также с базой "Укатекс" в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги.

Темы:
Новый год 2021 (33)
Теги:
Миротворцы, Минобороны Грузии, Грузия


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