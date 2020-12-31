Телеканал "Формула" оштрафован за выпущенный в эфир в неурочное время сериал

Подарок в виде штрафа в 2,5 тысячи лари, который сделала Национальная комиссия по коммуникациям ТВ "Формула" к Новому году, приятным назвать трудно

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала телеканал "Формула" за нарушение закона "О вещании".

Как говорится в сообщении комиссии, причиной наложения штрафа в размере 2,5 тысячи лари (760 долларов) стало размещение в сетке вещания передачи в неподходящее для несовершеннолетних время.

Телеканалу "Формула" было указано соблюдать Кодекс прав ребенка, закон Грузии о телерадиовещании и обеспечить трансляцию сериала "Подруги моей жены" во временном отрезке, предусмотренный законом Грузии о телерадиовещании, чтобы не оказывать дурного влияния на подростков.

О предполагаемом нарушении к регулирующей комиссии обратился гражданин Г. Кипиани.

Мониторинг, проведенный Управлением регулирования аудиовизуальных медиауслуг комиссии, подтвердил, что телеканал присвоил телесериалу "Подруги моей жены" универсальную категорию, в то время, как программа попадает в категорию непригодных для лиц моложе 12 лет.

По закону, программа данной категории должна быть размещена в сетке вещания после 21:00, а телеканал транслировал сериал в дневное время.

Регулирующая комиссия напоминает вещателям, что по закону о телерадиовещании, программы, не предназначенные для несовершеннолетних до 12 лет, должны размещаться после 21 часа.