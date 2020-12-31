От коронавируса в 2021 году в Грузии намерены привить миллион человек

Грузия получила гарантии от ВОЗ о получении одной из первых вакцины от коронавируса, а средства на ее покупку уже выделены

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Необходимо сделать все, чтобы в будущем году привить от коронавируса минимум миллион человек, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Грузия получила гарантии от ВОЗ о получении одной из первых вакцины от коронавируса. Средства на ее покупку уже выделены.

"Мы получим ту вакцину, которую утвердит ВОЗ. Я уверен, что это будет 5-6 вакцин. Параллельно мы работаем, чтобы получить вакцину раньше – в январе-феврале путем двухсторонних переговоров. Пока речь идет о 200-300 тысячах доз… Мы должны сделать все, чтобы в будущем году привить от коронавируса минимум миллион человек", – сказал Гамкрелидзе.

Получение вакцины для Грузии очень важно. Национальный центр контроля заболеваний уже разработал детальный план вакцинации.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 227 420 случаев заражения, вылечились 211 727 пациентов, скончались 2 505.