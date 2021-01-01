С начала года в Грузии выросли пенсии

В Грузии, по последним данным, пенсию получают около 783,7 тысячи человек, из которых 413,9 тысячи старше 70 лет

ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров и теперь это будет ежегодной традицией для страны.

С Нового года в стране вступило правило индексации пенсий и теперь они будут расти в зависимости от экономических факторов.

Так для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

Теперь пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию на 20 лари больше – в размере 240 лари, а старше 70 на 25 лари больше – в размере 275 лари.

На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 783,7 тысячи человек, из которых 413,9 тысячи старше 70 лет.