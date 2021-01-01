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Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК

В Тбилиси, Мцхета и Рустави увеличился тариф на воду

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (325)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210101/250507319/V-Tbilisi-Mtskheta-i-Rustavi-uvelichilsya-tarif-na-vodu.html

Государство покроет разницу в тарифе для жителей городов, у кого есть официальный статус социально незащищенного

ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. С 1 января для жителей Тбилиси, Рустави и Мцхета выросли тарифы на воду.

В Грузии коммунальная услуга на водоснабжение оплачивается двумя способами от количества потребляемых кубометров или на душу населения.

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Так, согласно решению Национальной регулирующей комиссии по энергетики и водоснабжению, с 1 января жители Тбилиси и Мцхета, у которых стоят счетчики, будут платить 0,5 лари вместо 0,33 за кубометр воды.

Остальные же семьи Тбилиси будут платить за воду сумму, зависящую от числа людей, зарегистрированных в квартире. Для таких абонентов ежемесячный тариф будет рассчитываться по принципу 4,518 лари вместо 3,9 на одного человека.

Что касается предприятий и коммерческого сектора на этой территории, то для них тариф увеличился с 4,4 до 6,503 лари за кубометр.

Повысились тарифы и в городе Рустави. Там с 1 января жители города, у которых стоят счетчики, будут платить 0,5 лари за кубометр, а остальные – 3,004 лари за человека в месяц. Стоимость воды для предприятий и коммерческого сектора в этом городе составит 3,703 лари за кубометр.

Повышение тарифов не коснется тех жителей городов, у кого есть официальный статус социально незащищенного. Им государство покроет разницу в тарифе.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (325)
Теги:
Georgian Water and Power, Тарифы на воду, Вода, Мцхета, Тбилиси, Рустави, Грузия


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