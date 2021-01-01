Православный календарь 2021: праздники, посты, родительские субботы

Самый большой праздник Светлое Воскресение Христово – Пасху православная церковь в 2021 году будет отмечать 2 мая

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. События, происходившие на протяжении многих сотен лет в Церкви, со временем превратились в церковные даты.

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Sputnik Грузия подготовил православный церковный календарь на 2021-й с датами всех праздников, постов, родительских суббот, почитания христианских Святых и других памятных дней.

Православный календарь

Православные церковные праздники бывают великие, средние и малые, которые отличаются друг от друга торжественностью богослужения.

Православный календарь охватывает два годичных круга событий: неподвижный, в котором все даты в богослужебных книгах из года в год неизменны, и Пасхальный – в нем все события зависят от даты празднования Пасхи.

Пасха или Светлое Воскресение Христово по православному календарю – самый большой праздник. Дату празднования Пасхи рассчитывают ежегодно по специальному церковному календарю.

Ежегодно Светлое Воскресение Христово празднуют весной – православную Пасху в 2021 году отметят 2 мая.

Двунадесятые праздники

В церковном календаре 12 важнейших праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Праздники, посвященные Иисусу, называются Господними, а Божьей Матери – Богородичными.

Девять из них в православном календаре непереходящие, то есть дата их празднования неизменна:

Рождество Христово – 7 января.

Крещение Господне (Богоявление) – 19 января

Сретение Господне – 15 февраля

Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля

Преображение Господне – 19 августа

Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Дата главных праздников, которая зависит от дня празднования Пасхи, меняется в православном календаре каждый год:

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – 25 апреля

Вознесение Господне – 10 июня

День Святой Троицы (Пятидесятница) – 20 июня.

Великие праздники

Пять праздников в православном церковном календаре относятся к великим недвунадесятым:

Обрезание Господне – 14 января

Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября

Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

Посты

Пост – это время покаяния и молитв, духовного совершенствования, добровольного самоограничения в пище, развлечениях, общении с миром, а также воздержания от страстей.

Однодневные и многодневные посты, установленные православной церковью, известны с апостольских времен.

От поста освобождаются тяжело больные, путешественники, военные, рабочие, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет.

Однодневные посты

Православные в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме сплошных седмиц и Святок. Пост в среду установили, как воспоминание предательства Иисуса Христа Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя.

Однодневный пост – 18 января – в церковном календаре установлен в Крещенский сочельник, а также в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября и Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

Многодневные посты

Первый многодневный пост в году Великий. Он готовит христиан к Пасхе. Самый строгий и продолжительный пост в 2021 году продлиться с 15 марта по 1 мая включительно.

Великий пост на сегодняшний день состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы. В общей сложности он длится 48 дней.

Петров или Апостольский – летний многодневный пост готовит христиан ко дню памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Православная церковь отмечает праздник 12 июля. Петров пост начинается ежегодно в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) – в 2021 году начало выпадает на 28 июня.

Длительность Петрова поста каждый год бывает разная. Она зависит от дня празднования Пасхи. Самый короткий пост длится восемь дней, а самый продолжительный – шесть недель.

Успенский пост в честь Успения Пресвятой Богородицы ежегодно начинается 14 августа и длится две недели. Пост завершается в праздник Успения Пресвятой Богородицы – православный мир отмечает торжество 28 августа.

Успенский пост по строгости приравнивается к Великому. Это единственный пост, посвященный Божьей Матери.

Рождественский – последний многодневный пост в году. Рождественский пост ежегодно начнется 28 ноября и завершается в канун Рождества Христова – 6 января.

Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе, как и Великий пост, он называется еще Четыредесятницей.

Родительские субботы

Дни особого поминовения усопших называют Родительскими субботами. В эти дни умершие молитвами могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.

Поминальные дни называют "родительскими" от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. А еще потому, что христиане молитвенно в первую очередь поминали своих почивших родителей.

В церковном календаре семь родительских суббот. В эти дни в православных церквях совершается особое поминовение умерших православных христиан:

Мясопустная суббота – 6 марта

Суббота 2-й седмицы Великого поста – 27 марта

Суббота 3-й седмицы Великого поста – 3 апреля

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 10 апреля

Радоница – 11 мая

Поминовение усопших воинов – 9 мая

Троицкая суббота – 19 июня

Димитриевская суббота – 6 ноября.

Все, кроме одной родительской субботы – Поминовение усопших воинов, имеют переходящую дату.

Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские. В эти дни православная церковь совершаются особые богослужения – вселенские панихиды и молитвенно поминает вообще всех усопших. В церковном календаре две Вселенские родительские субботы – Мясопустная и Троицкая.

Остальные родительские субботы к вселенским не относятся и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

В православном календаре Радоница – день особого поминовения усопших, первый после Светлого Воскресения Христова.

Материал подготовлен на основе открытых источников