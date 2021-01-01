Просите и дано вам будет - Илия II поздравил население Грузии с Новым годом

Мы с надеждой смотрим в будущее, но поступки человека должны быть милосердные и добрые, сказал Патриарх

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население страны, эмигрантов и всех людей с Новым годом.

Патриарх благословил и пожелал всем мира, радости, а также призвал помогать друг другу, а не осуждать.

"Жизнь изменчива. Мы с надеждой смотрим в будущее. Господь любит человека. Поступки человека должны быть милосердные и добрые. Господь, даруй мне зреть мои прегрешения, и не осуждать брата моего! Мы должны помогать друг другу, а не утяжелять крест", - сказал Католикос-Патриарх.

Илия II поздравил население и с наступающим праздником Рождества Христова .

Он призвал не терять веры, так как Господь не покидает человека.