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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Просите и дано вам будет - Илия II поздравил население Грузии с Новым годом

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Общество
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Темы:
Новый год 2021 (37)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210101/250510884/Prosite-i-dano-vam-budet---Iliya-II-pozdravil-naselenie-Gruzii-s-Novym-godom.html

Мы с надеждой смотрим в будущее, но поступки человека должны быть милосердные и добрые, сказал Патриарх

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население страны, эмигрантов и всех людей с Новым годом.

Патриарх благословил и пожелал всем мира, радости, а также призвал помогать друг другу, а не осуждать.

"Жизнь изменчива. Мы с надеждой смотрим в будущее. Господь любит человека. Поступки человека должны быть милосердные и добрые. Господь, даруй мне зреть мои прегрешения, и не осуждать брата моего! Мы должны помогать друг другу, а не утяжелять крест", - сказал Католикос-Патриарх.

Илия II поздравил население и с наступающим праздником Рождества Христова .

Он призвал не терять веры, так как Господь не покидает человека.

Темы:
Новый год 2021 (37)
Теги:
Новый год 2021, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Грузия


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