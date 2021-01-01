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Георгий Гахария участвует во втором туре парламентских выборов

Грузию ждет успех и развитие: поздравления премьер-министра

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (37)
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Сегодня вся страна, включая политиков и гражданское общество, должны встать вместе на службе государства и гражданин Грузии, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Для Грузии 2021 год станет годом лучшего будущего, успехов, восстановления и развития страны, заявил премьер-министр Георгий Гахария в своем видеопоздравлении жителей страны с Новым годом.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй
© Sputnik / STRINGER
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"Хочу поздравить с Новым годом каждого нашего соотечественника - в Грузии и за рубежом. Наши братья абхазы и осетины – только вместе с ними мы создадим лучшее будущее для Грузии. Поздравляю наших полицейских, солдат, учителей, государственных служащих - всех тех, кто неустанно трудится для лучшего завтрашнего дня страны. Поздравляю детей, которые так радуются Новому году. Поздравляю наше старшее поколение - хочу, чтобы вы знали, что мы особенно заботимся о вас", сказал Гахария.

Премьер отметил, что единство поможет преодолеть все испытания и приведет к давней мечте грузинского народа - Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье.

"Прошлый год был необычным и полным вызовов для всего мира. Мы оказались в состоянии войны с невидимым врагом, который заставил нас отказаться от привычного ритма жизни, потеряв драгоценных людей. Наряду с великим испытанием, в то же время 2020 год был также годом больших переоценок, когда каждый из нас задумался о самой важной ценности - жизни и здоровье человека, без которых ничто не имеет цены", отметил премьер.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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Как отметил глава правительства, 2020 год стал годом беспрецедентной гражданской ответственности, когда государство и гражданин вместе встали лицом к лицу с вызовом. Отметив, что в борьбе с невидимым врагом есть свои герои: медработники, полицейские, солдаты, сотрудники самоуправлений и все те государственные служащие, которые неустанно трудились на протяжении всего этого периода для создания более безопасной среды.

"Сегодня не время разделений по каким-либо признакам. Сегодня вся страна, включая политиков и гражданское общество, должны встать вместе на службе государства и гражданин Грузии. Это главное условие для победы в следующем году", заключил премьер.

Темы:
Новый год 2021 (37)
Теги:
Георгий Гахария, Новый год 2021, Грузия


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