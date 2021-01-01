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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Мы пройдем этот путь. 2021 год станет годом доверия" - пожелание президента Грузии

photo: President of Georgia
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (38)
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Sputnik Грузия
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Пандемия показала нам, что выжить можно только благодаря солидарности и взаимному доверию, заявила президент

ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. Новый 2021 год должен стать годом доверия и несмотря на тяжелую зиму и проблемы, мы пройдем этот путь, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем обращении.

"Наверное, будет тяжелая зима и проблемы пока не закончатся. Но мы уже знаем, что пройдем этот путь. Мы также знаем, что нам нужно на этом пути - взаимное доверие, забота, солидарность и единство! Мы должны преодолеть отчуждение, мы должны отказаться от ненависти и споров! 2021 год должен стать годом доверия!", - сказала Зурабишвили.

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Она также отметила, что прошедший год стал самым тяжелым для мира и для Грузии, и выразила соболезнование всем потерявшим близких в ушедшем году.

"Пандемия изменила мир - потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас - вселила в нас страх. Наряду с негативом, пандемия показала нам, что выжить можно достичь только за счет солидарности, взаимного доверия", - подчеркнула Зурабишвили.

Она отметила заслуги врачей, полицейских и военных, которые боролись с пандемией и ее последствиями.

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Темы:
Новый год 2021 (38)
Теги:
Саломе Зурабишвили, Новый год 2021, Грузия


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