"Мы пройдем этот путь. 2021 год станет годом доверия" - пожелание президента Грузии

Пандемия показала нам, что выжить можно только благодаря солидарности и взаимному доверию, заявила президент

ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. Новый 2021 год должен стать годом доверия и несмотря на тяжелую зиму и проблемы, мы пройдем этот путь, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем обращении.

"Наверное, будет тяжелая зима и проблемы пока не закончатся. Но мы уже знаем, что пройдем этот путь. Мы также знаем, что нам нужно на этом пути - взаимное доверие, забота, солидарность и единство! Мы должны преодолеть отчуждение, мы должны отказаться от ненависти и споров! 2021 год должен стать годом доверия!", - сказала Зурабишвили.

Она также отметила, что прошедший год стал самым тяжелым для мира и для Грузии, и выразила соболезнование всем потерявшим близких в ушедшем году.

"Пандемия изменила мир - потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас - вселила в нас страх. Наряду с негативом, пандемия показала нам, что выжить можно достичь только за счет солидарности, взаимного доверия", - подчеркнула Зурабишвили.

Она отметила заслуги врачей, полицейских и военных, которые боролись с пандемией и ее последствиями.