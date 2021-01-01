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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 990

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (551)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210101/250512737/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-990.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 265 пациентов, а с начала пандемии вылечились 214 992

ТБИЛИСИ,  1 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 990. Скончались 23 человека. Информацию распространила администрация премьер-министра Грузии.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 228 410 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 265 человек, с начала пандемии вылечились 214 992 пациента. Скончались 2 528.

За сутки в стране было проведено 8 016 тестов, в том числе 3 800 быстрых на антигены и 4 216 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 415 человек, в стационарах – 4 664, в ковид-гостиницах – 858.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

А предыдущие сутки в Грузии было выявлено 1 527 новых случаев, вылечились 1 282 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (551)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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