Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 990

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 265 пациентов, а с начала пандемии вылечились 214 992

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 990. Скончались 23 человека. Информацию распространила администрация премьер-министра Грузии.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 228 410 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 265 человек, с начала пандемии вылечились 214 992 пациента. Скончались 2 528.

За сутки в стране было проведено 8 016 тестов, в том числе 3 800 быстрых на антигены и 4 216 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 415 человек, в стационарах – 4 664, в ковид-гостиницах – 858.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

А предыдущие сутки в Грузии было выявлено 1 527 новых случаев, вылечились 1 282 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.