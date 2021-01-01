COVID-статистика Грузии – больше выздоровевших, меньше инфицированных

Число летальных исходов в стране уменьшается, на данный момент в клиниках 921 тяжелый пациент, за жизнь которых борются врачи

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки вылечились от коронавируса намного больше, чем заразились, сообщает пресс-служба правительства страны.

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В частности, в стране за сутки выявили 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 265 человек, скончались 23.

Всего с начала пандемии в Грузии зафиксировали 228 410 случаев коронавируса, из них 214 992 выздоровели, 2 528 скончались.

Из 990 новых случаев, выявленных за сутки, в Тбилиси зафиксировано 426 случаев, в Имерети – 167, Аджарии – 72, Квемо Картли – 65, Шида Картли – 83, Гурия – 15, Самегрело - Земо Сванети – 68, Кахети – 54, Мцхета-Мтианети – 29, Самцхе-Джавахети – восемь, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 10 864 активных случая. Из них в клиниках лечатся 4 664 пациента. В тбилисских клиниках на лечении 2 236 инфицированных пациентов, в Аджарии – 397, Имерети – 931. На данный момент в стране 921 тяжелый пациент, из них в Тбилиси – 436, Аджарии – 91, Имерети – 232. К аппарату искусственного дыхания подключены 322 человека. Из них в Тбилиси 197, Аджарии – 25, Имерети – 47. 858 пациентов находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 242, Аджарии – 457, Имерети – 53. 5 342 человека лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 415 человек, из них в Тбилиси – 156, Аджарии – 72, Имерети – 68. В самоизоляции находятся 30 732 человека, из них в Тбилиси – 17 946, Аджарии – 2 800, Имерети – 3 382. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.