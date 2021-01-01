Первым в новом году в Грузии родился мальчик

Малыш, которого назвали Сандро, весит 3,5 килограмма, 51 см. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Первый новорожденный этого года в Грузии родился в Тбилиси ровно в 00:06 1 января, сообщает телекомпания Imedi.

Роженицу доставили в клинику "Баиеби" в 11 часов ночи. Родился мальчик весом 3,5 кг, 51 см. Малыша назвали Сандро. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.