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Новорожденный ребенок

Первым в новом году в Грузии родился мальчик

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210101/250513409/Pervym-v-novom-godu-v-Gruzii-rodilsya-malchik.html

Малыш, которого назвали Сандро, весит 3,5 килограмма, 51 см. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Первый новорожденный этого года в Грузии родился в Тбилиси ровно в 00:06 1 января, сообщает телекомпания Imedi.

Роженицу доставили в клинику "Баиеби" в 11 часов ночи. Родился мальчик весом 3,5 кг, 51 см. Малыша назвали Сандро. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Теги:
Новорожденный ребенок, Грузия


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