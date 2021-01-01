23:12 01 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Тюрьма

В Грузии приступили к ПЦР-тестированию заключенных

photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (554)
40 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/01/250515903.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210101/250515842/V-Gruzii-pristupili-k-PTsR-testirovaniyu-zaklyuchennykh.html

Первыми на коронавирус проверили заключенных пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних, на очереди женская тюрьма

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба начала интенсивное ПЦР-тестирование заключенных, сообщается на странице службы в Facebook.

Грузия отличилась в борьбе с COVID-19 в пенитенциарной системе>>

31 декабря тестирование было проведено 22 заключенным пенитенциарного учреждения №11 для несовершеннолетних, все результаты были отрицательными.

4 января запланировано ПЦР-тестирования женского пенитенциарного учреждения №5. Поэтапно тестирование будет проведено во всех пенитенциарных учреждениях. До этого ПЦР-тест делали только задержанным перед тем как отправить тюрьму. 

Как сообщают в службе, данная превентивная мера хорошо сработала, и в пенитенциарной системе вирус не был зафиксирован. Только в карантинных пространствах было несколько подтвержденных случаев, и все инфицированные направлялись на лечение в специализированные клиники гражданского сектора.

Тюремный коридор
© CC BY 2.0 / meesh / barring freedom
Пенитенциарная служба Грузии: коронавирус не обнаружен ни в одной из тюрем Ксани

С целью предотвращения распространения коронавируса в пенитенциарные учреждения, с марта 2020 года служба проводит комплексные профилактические меры. Исходя из эпидситуации, неоднократно менялась модель управления системой и графики работы сотрудников.

В данное время в клиниках гражданского сектора на лечении находятся 23 заключенных. У одного из них были симптомы респираторной инфекции, и он был госпитализирован. В клинике ему сделали быстрый тест и результат был положительным. Его состояние было стабильным, но затем его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственного дыхания.

В данную клинику также переведены те заключенные, которые имели контакт с пациентом, состояние которого резко ухудшилось. У них также наблюдаются симптомы, характерные коронавирусу, однако их тесты отрицательные. Они находятся под наблюдением врачей.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (554)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тюрьма, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Танцы и застолье: как оппозиция в Батуми отмечала новый год - видео
Танцы и застолье: как оппозиция в Батуми отмечала Новый год - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться