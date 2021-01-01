В Грузии приступили к ПЦР-тестированию заключенных

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба начала интенсивное ПЦР-тестирование заключенных, сообщается на странице службы в Facebook.

Грузия отличилась в борьбе с COVID-19 в пенитенциарной системе>>

31 декабря тестирование было проведено 22 заключенным пенитенциарного учреждения №11 для несовершеннолетних, все результаты были отрицательными.

4 января запланировано ПЦР-тестирования женского пенитенциарного учреждения №5. Поэтапно тестирование будет проведено во всех пенитенциарных учреждениях. До этого ПЦР-тест делали только задержанным перед тем как отправить тюрьму.

Как сообщают в службе, данная превентивная мера хорошо сработала, и в пенитенциарной системе вирус не был зафиксирован. Только в карантинных пространствах было несколько подтвержденных случаев, и все инфицированные направлялись на лечение в специализированные клиники гражданского сектора.

С целью предотвращения распространения коронавируса в пенитенциарные учреждения, с марта 2020 года служба проводит комплексные профилактические меры. Исходя из эпидситуации, неоднократно менялась модель управления системой и графики работы сотрудников.

В данное время в клиниках гражданского сектора на лечении находятся 23 заключенных. У одного из них были симптомы респираторной инфекции, и он был госпитализирован. В клинике ему сделали быстрый тест и результат был положительным. Его состояние было стабильным, но затем его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственного дыхания.

В данную клинику также переведены те заключенные, которые имели контакт с пациентом, состояние которого резко ухудшилось. У них также наблюдаются симптомы, характерные коронавирусу, однако их тесты отрицательные. Они находятся под наблюдением врачей.