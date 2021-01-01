После девяти все по домам – ограничение на ночное передвижение в Грузии вновь в силе

Еще раз запрет на ночное передвижение будет снят в ночь на православное Рождество – 7 января, в остальные дни соблюдение ограничений будет контролировать патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Так называемый "комендантский час" в Грузии вновь в силе – он был отменен лишь в новогоднюю ночь.

Находиться на улице без специального пропуска с 21:00 до пяти часов утра запрещается. За нарушение данного правила установлен штраф в две тысячи лари (600 долларов).

Ограничение на передвижение после 9 часов вечера будут сняты еще и в рождественскую ночь 7 января.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

В Грузии с начала пандемии зафиксировано 228 410 случаев коронавируса, 214 992 человека выздоровели, 2 528 скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля прошлого года.