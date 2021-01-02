Учителям в Грузии подняли зарплату

Предыдущий раз учителям школ в Грузии со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора поднимали зарплату в сентябре 2019 года

ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. С 1 января все учителя государственных школ с полной рабочей загрузкой будут получать повышенную зарплату.

Размер прибавки к заработной плате педагогов составит 100 лари, что предусмотрено в рамках увеличения финансирования школ на 106 миллионов лари.

На начало 2020/2021 учебного года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше.