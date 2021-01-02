13:51 02 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Туристические автобусы на Мейдане - площади Вахтанга Горгасали

Школьные экскурсии в Грузии станут безопаснее: новые правила для автобусов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (41)
16410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210102/250507964/Shkolnye-ekskursii-Georgia-stanut-bezopasnee-novye-pravila-dlya-avtobusov.html

До сегодняшнего дня в Грузии не существовало конкретных правил для транспорта, который возит детей на школьные экскурсии

ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. С 1 января в Грузии вступили в силу новые правила безопасности школьных экскурсий, переезд детей станет безопаснее.

На экскурсию детей может везти только транспорт, прошедший техосмотр не более чем за полгода до поездки. При этом в автобусе или микроавтобусе должны быть видеорегистратор и камера внутри салона, также оборудование для тушения пожара и сумка со всем необходимым для оказания первой помощи.

Движение машин по набережной в час пик. Трафик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За девять месяцев в Грузии в ДТП умерли 337 человек

Все кресла должны быть с ремнями безопасности, а число пассажиров не должно превышать число, предполагаемое заводским стандартом.

У водителя обязательно будет сменщик, если расстояние поездки до места экскурсии превышает 500 километров, а также права на перевозку пассажиров, выданные не менее пяти лет назад. Также водитель должен представить школе справку о наркологической проверке.

До сегодняшнего дня в Грузии не существовало конкретных регуляций для транспорта, который возит детей на школьные экскурсии. Родители сами выбирали транспорт, неисправность которого часто становилась причиной аварий.

Темы:
Новый год 2021 (41)
Теги:
Школьный автобус, ДТП, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Космонавты с орбиты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться