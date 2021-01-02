Школьные экскурсии в Грузии станут безопаснее: новые правила для автобусов

До сегодняшнего дня в Грузии не существовало конкретных правил для транспорта, который возит детей на школьные экскурсии

ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. С 1 января в Грузии вступили в силу новые правила безопасности школьных экскурсий, переезд детей станет безопаснее.

На экскурсию детей может везти только транспорт, прошедший техосмотр не более чем за полгода до поездки. При этом в автобусе или микроавтобусе должны быть видеорегистратор и камера внутри салона, также оборудование для тушения пожара и сумка со всем необходимым для оказания первой помощи.

Все кресла должны быть с ремнями безопасности, а число пассажиров не должно превышать число, предполагаемое заводским стандартом.

У водителя обязательно будет сменщик, если расстояние поездки до места экскурсии превышает 500 километров, а также права на перевозку пассажиров, выданные не менее пяти лет назад. Также водитель должен представить школе справку о наркологической проверке.

До сегодняшнего дня в Грузии не существовало конкретных регуляций для транспорта, который возит детей на школьные экскурсии. Родители сами выбирали транспорт, неисправность которого часто становилась причиной аварий.