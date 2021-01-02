13:51 02 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках

Ковид-география Грузии: коронавирус понемногу отступает

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (556)
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250520740.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210102/250521225/Kovid-geografiya-Gruzii-koronavirus-ponemnogu-otstupaet.html

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 912 человек, из них 300 подключено к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Из 342 случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки наибольшее число выявлено в Тбилиси, в регионах ситуация получше.

За последние сутки в Грузии провели 3 288 тестов на коронавирус, которые показали следующую картину:

                               Регион Число подтвержденных случаев
Тбилиси 183
Имерети 42
Самегрело - Земо Сванети 30
Кахети 28
Аджария 20
Квемо Картли 17
Шида Картли 7
Мцхета - Мтианети 6
Самцхе - Джавахети 5
Гурия 4
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

Что касается общего числа заболевших, то ко 2 января в Грузии насчитывается 8 181 активный случай коронавируса, из них 4 320 пациентов лечатся в больнице, в ковид гостиницах – 857, а дома – 3 004.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 912 человек, из них 300 подключено к аппарату искусственного дыхания.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 228 752 случая заражения. С начала пандемии вылечились 217 973 пациента. Скончались 2 572.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (556)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Космонавты с орбиты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться