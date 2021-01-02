Ковид-география Грузии: коронавирус понемногу отступает

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 912 человек, из них 300 подключено к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Из 342 случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки наибольшее число выявлено в Тбилиси, в регионах ситуация получше.

За последние сутки в Грузии провели 3 288 тестов на коронавирус, которые показали следующую картину:

Регион Число подтвержденных случаев Тбилиси 183 Имерети 42 Самегрело - Земо Сванети 30 Кахети 28 Аджария 20 Квемо Картли 17 Шида Картли 7 Мцхета - Мтианети 6 Самцхе - Джавахети 5 Гурия 4 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

Что касается общего числа заболевших, то ко 2 января в Грузии насчитывается 8 181 активный случай коронавируса, из них 4 320 пациентов лечатся в больнице, в ковид гостиницах – 857, а дома – 3 004.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 912 человек, из них 300 подключено к аппарату искусственного дыхания.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 228 752 случая заражения. С начала пандемии вылечились 217 973 пациента. Скончались 2 572.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.