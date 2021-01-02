Ковид-география Грузии: коронавирус понемногу отступает

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Из 342 случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки наибольшее число выявлено в Тбилиси, в регионах ситуация получше.
За последние сутки в Грузии провели 3 288 тестов на коронавирус, которые показали следующую картину:
|Регион
|Число подтвержденных случаев
|Тбилиси
|183
|Имерети
|42
|Самегрело - Земо Сванети
|30
|Кахети
|28
|Аджария
|20
|Квемо Картли
|17
|Шида Картли
|7
|Мцхета - Мтианети
|6
|Самцхе - Джавахети
|5
|Гурия
|4
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
Что касается общего числа заболевших, то ко 2 января в Грузии насчитывается 8 181 активный случай коронавируса, из них 4 320 пациентов лечатся в больнице, в ковид гостиницах – 857, а дома – 3 004.
На сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 912 человек, из них 300 подключено к аппарату искусственного дыхания.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 228 752 случая заражения. С начала пандемии вылечились 217 973 пациента. Скончались 2 572.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.