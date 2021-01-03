И снова ограничения: что можно и что нельзя в Грузии с 3 января

Грузия активно борется с распространением COVID-19, в связи с чем жителей страны ждут строгие ограничения

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. С 3 января в Грузии вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, которые продлятся вплоть до 15 января.

В эти дни в Грузии будут действовать следующие ограничения:

запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;

запрет на работу торговых объектов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;

запрет на работу междугороднего общественного транспорта;

запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;

запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;

запрещена работа спортзалов и бассейнов;

запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;

запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;

запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;

запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключением будет лишь в ночь с 6 на 7 января.

По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения.

16 января - 31 января

Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но в выходные дни они работать не будут.