И снова ограничения: что можно и что нельзя в Грузии с 3 января

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. С 3 января в Грузии вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, которые продлятся вплоть до 15 января.
В эти дни в Грузии будут действовать следующие ограничения:
- запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- запрет на работу торговых объектов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;
- запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
- запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
- запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
- запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
- запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключением будет лишь в ночь с 6 на 7 января.
По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения.
16 января - 31 января
Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но в выходные дни они работать не будут.