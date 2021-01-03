12:33 03 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на проспекте Руставели в масках

И снова ограничения: что можно и что нельзя в Грузии с 3 января

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (558)
372022
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/03/250528020.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210103/250524580/I-snova-ogranicheniya-chto-mozhno-i-chto-nelzya-v-Gruzii-s-3-yanvarya.html

Грузия активно борется с распространением COVID-19, в связи с чем жителей страны ждут строгие ограничения

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. С 3 января в Грузии вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, которые продлятся вплоть до 15 января.

В эти дни в Грузии будут действовать следующие ограничения:

  • запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
  • запрет на работу торговых объектов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;
  • запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
  • запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
  • запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
  • запрещена работа спортзалов и бассейнов;
  • запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
  • запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
  • запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
  • запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключением  будет лишь в ночь с 6 на 7 января.

По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения.

16 января - 31 января

Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но в выходные дни они работать не будут.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (558)
Теги:
Ограничения, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодний Кутаиси - украшения и иллюминация в городе, новогодняя елка
Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото
Санкт-петербургский завод помогает восстанавливать собор Парижской Богоматери
Санкт-петербургский завод помогает восстанавливать собор Парижской Богоматери
Инфографика: Приготовление хаша
Как приготовить хаш - самое мужское блюдо
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться