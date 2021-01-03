За сутки в Грузии выявлено 417 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 469 пациентов

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 417, скончался 31 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 229 169 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 469 человек, с начала пандемии вылечились 220 442 пациента. Скончались 2 603.

За сутки в стране было проведено 2 795 тестов, в том числе 1 868 быстрых на антигены и 927 ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 386 человек, в стационарах – 4 290, в ковид-гостиницах – 840.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в Грузии было выявлено 342 новых случая и вылечился 2 981 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.