Ковид-география Грузии – в Тбилиси зарегистрировано чуть более ста случаев

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Из 417 новых случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки, 128 приходится на Тбилиси, информацию распространяет оперативный штаб Межведомственного координационного совета.
По регионам случаи распределились следующим образом:
|Регион
|Число подтвержденных случаев
|Тбилиси
|128
|Имерети
|71
|Самегрело - Земо Сванети
|45
|Аджария
|37
|Квемо Картли
|33
|Шида Картли
|32
|Кахети
|29
|Мцхета - Мтианети
|24
|Гурия
|9
|Самцхе - Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|1
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 6 098 активных случаев, из которых 4 209 пациентов проходят лечение в клиниках, 840 находятся в ковид-гостиницах, 1049 лечатся на дому.
Состояние 897 пациентов расценивается как тяжелое, из них 299 человек подключены к аппарату ИВЛ.В самоизоляции находятся 29 893 человека.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 229 169 случаев, выздоровели 220 442 человека, скончались 2 603, из них 31 за последние сутки.