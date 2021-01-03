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Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске

Ковид-география Грузии – в Тбилиси зарегистрировано чуть более ста случаев

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (559)
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В настоящее время в Грузии зарегистрировано 6 098 активных случаев, из которых 4 209 пациентов проходят лечение в клиниках

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Из 417 новых случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки, 128 приходится на Тбилиси, информацию распространяет оперативный штаб Межведомственного координационного совета.

По регионам случаи распределились следующим образом:

Регион Число подтвержденных случаев
Тбилиси 128
Имерети 71
Самегрело - Земо Сванети 45
Аджария 37
Квемо Картли 33
Шида Картли 32
Кахети 29
Мцхета - Мтианети 24
Гурия 9
Самцхе - Джавахети 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 6 098 активных случаев, из которых 4 209 пациентов проходят лечение в клиниках, 840 находятся в ковид-гостиницах, 1049 лечатся на дому.

Состояние 897 пациентов расценивается как тяжелое, из них 299 человек подключены к аппарату ИВЛ.

В самоизоляции находятся 29 893 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 229 169 случаев, выздоровели 220 442 человека, скончались 2 603, из них 31 за последние сутки.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (559)


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