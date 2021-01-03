Ковид-география Грузии – в Тбилиси зарегистрировано чуть более ста случаев

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 6 098 активных случаев, из которых 4 209 пациентов проходят лечение в клиниках

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Из 417 новых случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки, 128 приходится на Тбилиси, информацию распространяет оперативный штаб Межведомственного координационного совета.

По регионам случаи распределились следующим образом:

Регион Число подтвержденных случаев Тбилиси 128 Имерети 71 Самегрело - Земо Сванети 45 Аджария 37 Квемо Картли 33 Шида Картли 32 Кахети 29 Мцхета - Мтианети 24 Гурия 9 Самцхе - Джавахети 8 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 6 098 активных случаев, из которых 4 209 пациентов проходят лечение в клиниках, 840 находятся в ковид-гостиницах, 1049 лечатся на дому.

Состояние 897 пациентов расценивается как тяжелое, из них 299 человек подключены к аппарату ИВЛ.

В самоизоляции находятся 29 893 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 229 169 случаев, выздоровели 220 442 человека, скончались 2 603, из них 31 за последние сутки.