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Эпидемия коронавируса - девушка на электросамокате едет по улице

Страна уходит на каникулы: в Грузии до 15 января объявлены выходные дни

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (559)
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Несмотря на улучшение статистики по новым случаям коронавируса, власти продолжают борьбу с пандемией введением ограничений

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В рамках ограничений, введенных по стране Межведомственным координационным советом с 4-15 января в Грузии объявлены нерабочими днями.

Если раньше по случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, то в 2021 году по решению властей в стране выходные дни продлятся с 1 по 15 января. Будут работать только банки, объекты и сервисы стратегического значения.

С 3 января возобновляются все те ограничения, которые действовали в стране с 28 ноября по 24 декабря.

В течение последних нескольких дней статистика новых случаев инфицирования коронавирусом улучшилась. Так 2 января было зарегистрировано 342, в 3 января 417 новых случаев. В то время как число выздоровевших превышает две тысячи человек в сутки.

Увы, снижение новых случаев не отражается на количестве смертей, за последние двое суток скончались 75 пациентов.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у новогодней елки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Грузии ждут новой вспышки коронавируса

По данным оперативного штаба, на сегодня в стране 897 тяжелых пациентов, 299 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Сразу после этого 21 марта был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 229 169 случая заражения, вылечились 220 442 пациента, скончались 2 603.

Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
© Sputnik
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (559)


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