В 2021 году в Грузии потратят более 5 млрд лари на социальные программы и здравоохранение

В эту сумму включены и траты на выплату повышенных с 1 января пенсий, социальную помощь гражданам, а также социальные льготы и помощь населению, пострадавшему от пандемии COVID-19

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. На здравоохранение и социальные программы власти Грузии в 2021 году выделили 5 миллиардов лари, большая часть из которых пойдет на помощь гражданам.

Согласно новому бюджету Минздрава, власти Грузии в 2021 году на социальные программы и помощь гражданам потратят 3,8 миллиарда лари.

В эту сумму включены и траты на выплату повышенных с 1 января пенсий, социальную помощь гражданам, социальные льготы и помощь населению, пострадавшему от пандемии коронавируса.

Целевая помощь гражданам

С 1 января в Грузии началась выдача пособий по безработице тем, кто остался без официальной работы после введения новых ограничений с 28 ноября. Они будут получать по 200 лари в течение полугода.

По 100 лари в течение полугода будут получать социально незащищенные многодетные семьи, которые набрали от 65 тысяч до 100 тысяч баллов по шкале благосостояния, а также семьи с детьми с ОВЗ и лица с ярковыраженными ограниченными возможностями.

Кроме того, деньги пойдут на субсидирование коммунальных расходов в зимние месяцы для определенной категории граждан.

Траты на здоровье

На здравоохранение государство в этом году планирует потратить более 1,5 миллиарда лари, при этом 400 миллионов уйдет на борьбу с коронавирусом, лечение которого покрывает полностью государство.

Не забыло государство и про программу всеобщего здравоохранения, которое предполагает государственное страхование граждан. На эту программу в 2021 году Грузия потратит 800 миллионов.

Что касается остальных программ здравоохранения, то на лечение гепатита С предусмотрено 7 миллионов, ВИЧ и СПИДа – 14,1 миллиона лари, туберкулеза – 17,2 миллиона лари, на лечение наркомании – 12,2 миллиона лари.

Еще 30 миллионов лари уйдет на ремонт и оборудование для медучреждений.