С сегодняшнего дня в Грузии начались двухнедельные "каникулы"

С 16 по 31 января восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. С сегодняшнего дня и до 15 января в Грузии объявлены нерабочие дни согласно решению Межведомственного координационного совета во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

В выходные дни не будут работать как государственные, так и частные учреждения, кроме банков, объектов стратегического значения, сервисов доставки и СМИ.

До 15 января в стране действуют следующие ограничения:

* запрет на работу муниципального транспорта в восьми крупных городах - Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;

* запрет на работу торговых объектов в этих же городах, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;

* запрет на работу междугородного транспорта (не касается легковых автомобилей);

* запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;

* запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;

* запрет на работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

* запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий;

* запрещена работа спортивных, художественных и культурных студий;

* запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;

* запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января.

* Обязательно ношение защитных масок, в том числе и на свежем воздухе.

* Как частные, так и государственные детские сады, школы и вузы Грузии перешли на дистанционный режим работы.

С 16 по 31 января восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но в выходные дни они работать не будут.