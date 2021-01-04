В Грузии родился зеленый щенок "Гринч" - видео

Щенком уже заинтересовался зоопарк, однако владельцы "Гринча" не собираются расставаться с питомцем

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В канун Нового года в районе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) родился щенок с зеленой шерстью, сообщает телеканал Rustavi2.

Владельцы назвали маленького питомца Гринч. Вместе с Гринчем на свет появились еще семеро щенков.

Щенком уже заинтересовался зоопарк, однако владельцы "Гринча" не собираются расставаться с питомцем.

"За шесть лет собака рожала много щенят. Но когда 31 декабря в 10 часов мы увидели, что один щенок зеленого цвета, мы очень удивились, потому что такого случая у нас не было, и думаю, что и в Грузии не рождался зеленый щенок. Мы собираемся оставить его себе", - сказала Гванца Аглемашвили.

Рождение щенка с зеленой шерстью является редким явлением. Такое раньше было зафиксировано в США, в Великобритании и Италии, а теперь и в селе Ивлита района Ахалцихе.

Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина (зеленый пигмент желчи - ред.) в плаценте собаки.