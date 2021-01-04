За сутки в Грузии выявлено 594 новых случая коронавируса

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1963 пациента

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 594, скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 229 763 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 963 человека, с начала пандемии вылечились 222 405 пациентов. Скончались 2 628.

За сутки в стране было проведено 3 845 тестов, в том числе 2 199 быстрых на антигены и 1 646 ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 386 человек, в стационарах – 4 209, в ковид-гостиницах – 840.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.