Коронавирус в Грузии: названы самые опасные очаги заражения

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 3 845 тестов на коронавирус и выявили 594 новых случая заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 226 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых инфицированных Аджария 64 Имерети 87 Квемо Картли 24 Шида Картли 20 Гурия 32 Самегрело - Земо Сванети 64 Кахети 44 Мцхета-Мтианети 20 Самцхе-Джавахети 8 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 5

В карантине в настоящее время находятся 386 человек, в стационарах – 4 209, в ковид-гостиницах – 840.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 963 человека, с начала пандемии вылечились 222 405 пациентов. Скончались 2 628, из них 25 за последние сутки.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.