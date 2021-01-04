Коронавирус в Грузии: названы самые опасные очаги заражения

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 3 845 тестов на коронавирус и выявили 594 новых случая заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 226 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых инфицированных
|Аджария
|64
|Имерети
|87
|Квемо Картли
|24
|Шида Картли
|20
|Гурия
|32
|Самегрело - Земо Сванети
|64
|Кахети
|44
|Мцхета-Мтианети
|20
|Самцхе-Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|5
В карантине в настоящее время находятся 386 человек, в стационарах – 4 209, в ковид-гостиницах – 840.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 963 человека, с начала пандемии вылечились 222 405 пациентов. Скончались 2 628, из них 25 за последние сутки.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.