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Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске

Коронавирус в Грузии: названы самые опасные очаги заражения

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (564)
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Sputnik Грузия
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Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 3 845 тестов на коронавирус и выявили 594 новых случая заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 226 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых инфицированных
 Аджария  64
 Имерети  87
 Квемо Картли  24
 Шида Картли  20
 Гурия  32
 Самегрело - Земо Сванети  64
 Кахети   44
 Мцхета-Мтианети  20
 Самцхе-Джавахети  8
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети   5

В карантине в настоящее время находятся 386 человек, в стационарах – 4 209, в ковид-гостиницах – 840.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 963 человека, с начала пандемии вылечились 222 405 пациентов. Скончались 2 628, из них 25 за последние сутки.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (564)


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