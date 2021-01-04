Патриарху Грузии исполнилось 88 лет: Илия II принимает поздравления

При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии. В 1977 году в стране было лишь 48 действующих храмов, ныне их около тысячи

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму 4 января исполнилось 88 лет - с утра он принимает многочисленные поздравления, в том числе от первых лиц страны.

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Одним из первых патриарха поздравил премьер-министр Георгий Гахария. Глава грузинского правительства пожелал Илие II здоровья, мужества и долголетия.

"С любовью и огромным уважением поздравляю с днем рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии. Его вклад в укрепление духовности грузинского народа и сохранение исторической самобытности и традиций неизмерим... Даже сейчас, когда весь мир борется с невидимым врагом, молитвы и благословение Его Святейшества дают нам особую силу для преодоления величайших испытаний", - написал Гахария на своей странице в соцсети Facebook.

Поздравил Патриарха и председатель парламента Арчил Талаквадзе. Глава грузинского законодательного органа назвал Илию II символом духовной силы и единства.

"Примите нашу искреннюю благодарность за любовь, которую каждый из нас чувствует от вас. Желаем Вам мужества и здоровья на благо нашего народа и Грузии",- говорится в письме Талаквадзе.

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.

В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 и Московскую Духовную Академию в 1960. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.

Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года - митрополитом.

После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1000.

При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии - Патриарший собор Святой Троицы.