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В Грузии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (565)
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Опасная инфекция выявлена у 50-летнего человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Грузии подтвердили появление нового штамма COVID-19, сообщает телеканал Rustavi-2.

Новый штамм был зафиксирован у 50-летнего человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны, однако у него не было истории поездок в Великобританию.

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© Sputnik / Alex Shlamov
Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается четвертый день подряд

На данный момент выявлены все контакты зараженного, они находятся в самоизоляции.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (565)


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