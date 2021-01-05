Мэрия Тбилиси дарит путевки детям и подросткам с ограниченными возможностями

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Прием заявок от детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатных путевок на отдых начнется 18 января и продлится до 19 апреля, сообщается на сайте мэрии Тбилиси.

Курортный ваучер подразумевает финансирование гостиницы и других расходов на отдых с общей стоимостью в 800 лари (около 240 долларов США). Бенефициары сами смогут выбрать гостиницу и условия обслуживания. Период отдыха составляет не менее 6 дней и ночей.

Такие путевки будут выдаваться гражданам с ОВЗ, зарегистрированным в Тбилиси не менее года. Бенефициарами программы станут дети и молодые люди в возрасте от трех до 20 лет. Использовать путевку они смогут с первого мая по 15 сентября включительно.

Для получения путевки желающие или их официальные представители должны обратиться в городскую службу охраны здоровья и заполнить специальную форму.

За последние три года мэрия Тбилиси выдала не менее 3,8 тысячи таких путевок для лиц с ограниченными возможностями.