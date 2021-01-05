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Где самые опасные очаги ковид-заражения в Грузии? Новая статистика заболевания

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (568)
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В стране на сегодня зарегистрировано 6 620 активных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 4 012 человек проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 14 511 тестов на коронавирус и выявили 2 316 новых случаев заражения, большая часть новых инфицированных по-прежнему приходится на Тбилиси, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Пассажив а аэропорту Хитроу
© photo: AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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В грузинской столице из новых зафиксированных случаев обнаружено – 961. В регионах же ситуация следующая: Аджария - 125, Имерети - 420, Квемо Картли - 142, Шида Картли - 154, Гурия - 40, Самегрело-Земо Сванети - 201, Кахети - 185, Мцхета-Мтианети - 57, Самцхе-Джавахети - 16, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 15.

В настоящее время зарегистрировано 6 620 активных случаев заражения, из которых 4 012 человек проходят лечение в больницах, в том числе 1 944 в Тбилиси, 365 в Аджарии, 763 - в Имерети.

В тяжелом состоянии 888 человек, отсюда 383 в Тбилиси, в Аджарии - 93, в Имерети - 208. К аппарату искусственного дыхания подключены 287 человек, из них 171 в Тбилиси, 22 в Аджарии, 36 в Имерети.

В ковид-гостиницах размещены 763 человека, в том числе 213 в Тбилиси, 457 в Аджарии, 26 в Имерети. На дому лечатся 1845 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 232 079.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (568)


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