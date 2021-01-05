"Смотря как повеселились на Новый год" - врачи о возможном росте случаев COVID в Грузии

Если население страны учло рекомендации эпидемиологов и встретило новогодние праздники скромно, то ожидаемого скачка заболевания не будет

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Рост числа ковид-инфицированных в Грузии зависит от того, как жители страны повеселились на Новый год, сказал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

Во вторник в Грузии зафиксировано более 2 тысяч случаев коронавируса. Этого, по словам Имнадзе, следовало ожидать, поскольку явка на сдачу тестов в первые дни нового года была очень низкой. Поэтому ближайшие дни, по мнению медика, покажут более реалистичную картину эпидемиологической ситуации в Грузии.

"Все зависит от того, как наши соотечественники повеселились за новогодним столом. Если все встречали праздник в своих семьях и узком кругу, то рост случаев заражения не будет резким. Понятно, что человек за столом в маске сидеть не будет. Если же застолье проходило в широких кругах, то это вызовет рост случаев к 10-14 января", - сказал на брифинге после заседания Координационного совета Паата Имнадзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 316, скончались 18 человек.