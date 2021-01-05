Минздрав призывает жителей Грузии воздержаться от походов в гости в Рождество

Власти призывают к осторожности, ведь в рождественскую ночь ограничения на передвижение после 21:00 будут сняты

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Избегать походов в гости на Рождество, не забывать о средствах защиты от коронавируса и быть осторожными, к этому призвала население Грузии заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

На праздник Рождества в стране по традиции пройдут церковные службы, которые посетят множество людей. В Рождество в стране также принято ходить друг другу в гости. Все это, по словам Габуния, представляет большой риск в плане заражения COVID-19.

"Еще раз хотим призвать население не забывать о средствах индивидуальной защиты и избегать визитов гостей. Прошло несколько недель с тех пор, как Центр по контролю заболеваний запустил проект по тестированию религиозных служб. Потому что если есть хоть какое-то подозрение, его следует своевременно идентифицировать, и этот церковное лицо не должно участвовать в служении", - сказала Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

Ограничения на передвижение после 21:00 будут сняты в рождественскую ночь с 6 на 7 января.