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Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния

Минздрав призывает жителей Грузии воздержаться от походов в гости в Рождество

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (571)
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Власти призывают к осторожности, ведь в рождественскую ночь ограничения на передвижение после 21:00 будут сняты

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Избегать походов в гости на Рождество, не забывать о средствах защиты от коронавируса и быть осторожными, к этому призвала население Грузии заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

На праздник Рождества в стране по традиции пройдут церковные службы, которые посетят множество людей. В Рождество в стране также принято ходить друг другу в гости. Все это, по словам Габуния, представляет большой риск в плане заражения COVID-19.

"Еще раз хотим призвать население не забывать о средствах индивидуальной защиты и избегать визитов гостей. Прошло несколько недель с тех пор, как Центр по контролю заболеваний запустил проект по тестированию религиозных служб. Потому что если есть хоть какое-то подозрение, его следует своевременно идентифицировать, и этот церковное лицо не должно участвовать в служении", - сказала Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

Ограничения на передвижение после 21:00 будут сняты в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (571)


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