Рождественское шествие "Алило" в этом году пройдет иначе

Во время яркого торжественного шествия на Рождество священнослужители собирают пожертвования, которые распределяются по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии на Рождество 7 января традиционное шествие "Алило" не состоится, но священнослужители поздравят население автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой водой, сказали Sputnik Грузия в пресс-службе Патриархии.

Рождественское богослужение в тбилисском кафедральномом соборе Святой Троицы - Самеба в среду, 6 января, в 23:00 по традиции проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"В течение многих лет 7 января в Тбилиси и по всей Грузии проводится традиционное торжественное шествие "Алило". Во время шествия собираются пожертвования, которые после сортировки распределяются по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям. "Алило" и в этом году традицию не нарушает, но в связи с мировой пандемией, в соответствии с установленным регламентом, оно будет изменено", - отмечают в Патриархии.

В Грузии ограничение на передвижение после 9 часов вечера будет снято в рождественскую ночь с 6 на 7 января.