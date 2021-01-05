Амнистия коснется более тысячи заключенных в Грузии

За законопроект проголосовали 86 депутатов единогласно. Предположительно, закон вступит в силу до весны

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. По законопроекту "Об амнистии" более одной тысячи грузинских заключенных смогут выйти на свободу, заявил журналистам исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Парламент Грузии во вторник утвердил проект закона "Об амнистии" во втором чтении. За законопроект проголосовали 86 депутатов единогласно. Законопроект будет вынесен на голосование в третьем, окончательном чтении. Предположительно, закон вступит в силу до весны.

"Рассмотрены каждая статья и часть этого законопроекта, чтобы застраховать риски. В том числе, индивидуально оценено то, что может последовать за освобождением того или иного сегмента. Соответственно, взвешивание рисков было наиболее важным аспектом этого законопроекта. Окончательная картина будет прояснена до того, как законопроект будет окончательно принят во втором чтении. Известно, что закон об амнистии затронет более 1 тысячи заключенных", - сказал Кобахидзе.

Как заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, амнистия коснется большого количества заключенных, поскольку в большинстве случаев речь идет о смягчении приговора.

"Количество людей, которых коснется амнистия, будет гораздо больше - они не смогут покинуть тюрьму, но им сократят срок пребывания в заключении. Естественно, мы обсуждаем риски, потому что это очень осторожная тема. Консультации идут по всем направлениям. Мы учитываем аргументы обеих сторон - потерпевших и заключенных", - отметил Мдинарадзе.

Кого коснется амнистия

Согласно законопроекту, амнистия коснется тех лиц, которые совершили преступление до 11 декабря 2020 года. Согласно процедурам, дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте парламента, от уголовной ответственности и приговоров будут полностью освобождены лица, осужденные за нанесение легких повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, во время самообороны или по неосторожности.

Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их перевоз или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушения строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.

Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли. На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движения, не завершившееся причинением тяжкого вреда или смерти.

Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества.

Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.

Освободить в случае согласия потерпевших могут осужденных, которые приговорены за нанесение легкого вреда здоровью, насилие, обман потребителей, нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжелого вреда здоровью.

Также согласие потерпевшего потребуется для освобождения впервые осужденных за мошенничество, присвоение или растрату, а также уничтожение или повреждение чужой вещи.

Новый закон "Об амнистии" также предполагает освобождение в случае возмещения ущерба осужденных за повреждение чужой вещи, вызвавшее причинение смерти, незаконное получение кредита или злоупотребление чеком или кредитной картой.

Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.