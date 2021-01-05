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Домашние животные - будка для бродячих собак на одной из кутаисских улиц

На западе Грузии для бездомных собак построили будки

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210105/250544685/Na-zapade-Gruzii-dlya-bezdomnykh-sobak-postroili-budki.html

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Бездомным собакам установили деревянные будки в городе Зестафони (регион Имерети) - их построили учащиеся строительного колледжа "Конструкт 2".

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photo: @thepetcollective / TikTok
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По словам участников программы, будки были размещены в разных местах города. Цель благотворительной акции - подарить теплую зиму четвероногим, оставшимся без крова.

"Сегодня важно рассматривать навыки, полученные в рамках профессионального образования, с точки зрения общественной и социальной значимости. Быть ​​студентом "Конструкт 2" - означает не только иметь высокий уровень знаний, но и разделять ценности", - сказала директор "Конструкт 2" Тамар Закарашвили.

Проект осуществился при поддержке муниципалитета Зестафони.



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